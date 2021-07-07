В России подготовили документ с критериями оценки эпидситуации

Его будут применять для решения о проведении массовых мероприятий

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В России подготовили документ, который определит критерии оценки эпидемиологической ситуации, его будут применять для решения о проведении в том или ином регионе массовых мероприятий, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

Проект соответствующего постановления был подготовлен Роспотребнадзором по поручению правительства, сказала Голикова на совещании с членами кабмина 7 июля.

Она пояснила, что предлагается определить три типа эпидемиологической ситуации, для каждого из которых будет установлено свое значение показателей: коэффициента распространения инфекции, темпа прироста заболеваемости и уровня тестирования.

"Для каждого показателя устанавливается своя формула расчета, и на основании оценки главными государственными санитарными врачами будет проводиться расчет, и по результатам этого приниматься обоснованное решение - в качестве рекомендации регионам - о введении того или иного уровня возможности проведения массовых мероприятий", - пояснила вице-премьер.

Она добавила, что регистрацию документа министерством юстиции ожидают "сегодня-завтра".