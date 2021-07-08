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Рейс "Благовещенск-Москва", задержанный из-за "минирования", вылетел после проверки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Самолет сообщением Благовещенск-Москва авиакомпании S7 вылетел в пункт назначения после повторной проверки багажа и пассажиров из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.

"Самолет вылетел в Москву в 13:00 (7:00 мск). На борту 199 пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Благовещенска (Амурская область).

Как ранее сообщалось, рейс сообщением Благовещенск-Москва был задержан в четверг в аэропорту вылета из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. На борту находилось 200 человек.

Было принято решение о повторном досмотре воздушного судна, пассажиров, багажа и коммерческого груза.

Как пояснил "Интерфаксу" и.о. начальника Благовещенского линейного отдела МВД РФ на транспорте Александр Храмов, о минировании сообщил житель Ростовской области 2000 года рождения, который только демобилизовался из армии. Свой поступок молодой человек объяснил шуткой. Сейчас с ним работает полиция.

Благовещенск Амурская область

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