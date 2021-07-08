Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:54Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 185 029 960+417 957

Пуск ракеты "Протон-Н" с модулем "Наука" к МКС может состояться 21 июля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к Международной космической станции (МКС) запланирован на 21 июля, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с Многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на Стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск - 21 июля, резервные даты - 22 и 23 июля" - сообщил Рогозин в телеграме.

По данным госкорпорации "Роскосмос", пуск ракеты-носителя "Протон-М" со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля в 17:54 по московскому времени.

В РоссииНи одна компания не захотела страховать пуск "Протона-М" на 17,7 млрд руб.Читать подробнее

"В связи с этим отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модуля "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля). Вход в плотные слои атмосферы и дальнейшее затопление несгораемых элементов конструкции корабля и модуля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана спустя 4 часа после расстыковки", - сообщили в "Роскосмосе".

1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука", который 15 июля должен был отправиться на МКС, возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания.

В "Роскосмосе" отметили, что выявленные ранее замечания устранены.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль вернули производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Дмитрий Рогозин Роскосмос

Новости

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2021

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2021

Десятки родных жертв крушения Ан-26 на Камчатке обратились за помощью к психологам

Десятки родных жертв крушения Ан-26 на Камчатке обратились за помощью к психологам

Пассажир рейса из Благовещенска в Москву заявил о минировании самолета

Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски ракет по арктическому полигону

Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски ракет по арктическому полигону

Что произошло за день: среда, 7 июля

Правительство разработало новые правила бесплатной газификации

Издание Readovka заблокировало собственный сайт

Издание Readovka заблокировало собственный сайт
Пандемия коронавируса

ФСО прервет разводы караулов в Кремле из-за коронавируса

В РФ от коронавируса привиты двумя дозами 18,5 млн человек

В РФ от коронавируса привиты двумя дозами 18,5 млн человек

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 выбрал сложный маршрут

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 выбрал сложный маршрут
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');