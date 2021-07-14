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Отели Кубани не станут выселять не привившихся в течение 3 дней клиентов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Гостиницы на курортах Краснодарского края не будут выселять туристов, подписавших при заселении добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса, но не привившихся, проинформировали в оперативном штабе региона журналистам в среду.

"Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе. Нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения - ИФ). И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тыс. рублей", - сообщили в оперативном штабе в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее власти края разрешили отелям и санаториям принимать с 1 августа невакцинированных гостей при условии, что в течение трех дней они сделают прививку от коронавирусной инфекции. Обязательным условием является отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения). В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе.

Обращаться в прививочный пункт необходимо самостоятельно. В отелях и санаториях на курортах откроют дополнительные пункты вакцинации.

Власти напомнили о правилах въезда на курорты Кубани, действующие с 1 июля: медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг - для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения, отрицательный результат ПЦР-теста ( в том числе несовершеннолетним от 15 до 18 лет), сертификат о прививке или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Краснодарский край Коронавирус

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