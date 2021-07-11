Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июля

Подписание соглашение о глобальном налоге министрами финансов стран G20, заявление вдовы президента Гаити после госпитализации, заход корабля ВМС Греции в Черное море

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге. Документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%. Реформа должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

- Вдова президента Гаити сделала первое заявление после госпитализации. Мартин Моиз указала, что нужно быть отъявленным преступником для того, чтобы безнаказанно убить такого лидера страны, каким был ее муж, не дав ему возможности высказаться. Она осудила врагов своего супруга, обвинив их в том, что они хотят "убить его мечту, его видение, его идеологию".

- Ракетный катер "Даниолос" ВМС Греции зашел в Черное море. В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями греческого корабля. В акватории Черного моря с 28 июня проходили крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием войск Украины и стран НАТО.

- Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86. Поисковые работы ускорились после того, как сохранившуюся после обрушения часть здания сломали из-за ненадежности конструкции и рисков для людей. С минувший среды спасатели на месте происшествия уже не рассчитывают найти живых.

- На газовом заводе в Сирии в расположении войск США произошел взрыв. Минобороны США заявило, что взрыв стал результатом "непрямой атаки" на американских военных. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В конце июня район дислокации американских вооруженных сил близ нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр эз-Зор подвергся ракетному обстрелу.