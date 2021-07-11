Прошедший близ Крыма эсминец Defender достиг Гибралтарского пролива

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Британский эсминец Defender, в конце июня спровоцировавший инцидент близ Крыма, в воскресенье достиг Гибралтарского пролива, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

На сайте портала указывается, что эсминец прибыл в 7:27 по местному времени (6:27 по Москве).

Defender зашел в акваторию Черного моря 14 июня. В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Министерство заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН, и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

24 июня посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт вызвали в МИД России в связи с инцидентом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Defender в законном порядке находился около Крымского полуострова.

"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

В министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В свою очередь госсекретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис отмечал, что в Лондоне не исключают: в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.