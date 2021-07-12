У оставленных отцом в "Шерметьево" братьев появилась сестренка

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Братья из Хабаровского края которых в январе 2020 года отец бросил в аэропорту "Шереметьево", сейчас живут с мамой и младшей сестрой, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она сообщила об этом после встречи с врио хабаровского губернатораа Михаилом Дегтяревым.

"Я чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать про ребят, которые тогда были оставлены в аэропорту. (..) Сегодня они проживают на территории (Хабаровского края - ИФ), вместе с мамой, родилась уже сестренка у них", - сказала омбудсмен.

По ее словам, старший мальчик хорошо учится в школе, он почти отличник.

В целом Кузнецова считает, что ситуация урегулирована.

Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре 26 января 2020 года оставил своих сыновей пяти и восьми лет в аэропорту "Шереметьево" и улетел в Ростов-на-Дону. Он объяснил, что опасается, что не может о них заботиться и что дети повторят его судьбу. Вернуться за ними он обещал после того, как найдет работу.

Выяснилось, что мать мальчиков жила отдельно и о планах бывшего мужа не знала. Она рассказала полиции, что раньше он ее периодически бил и запрещал ей видеться с детьми.

Также следствие выяснило, что Гаврилов перед отлетом в Москву с помощью мобильного приложения похитил у знакомой 100 тысяч рублей.

Его задержали в Хабаровске по дороге в Комсомольск-на-Амуре, куда он ехал, чтобы снова забрать сыновей. На тот момент они находились в Комсомольске-на-Амуре на попечении бабушки и дедушки.

Гаврилова судили за кражу денег у знакомой и за оставление детей в опасности. Вину он не признал, объяснив, что за сыновьями планировал вернуться, а деньги не крал, а взял в долг. Суд приговорил его к году и трем месяцам колонии общего режима и ограничил его в родительских правах.