Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Глава муниципального собрания района "Красносельский" города Москвы Илья Яшин Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Политик Илья Яшин сообщил, что решил сложить полномочия главы Красносельского муниципального округа Москвы, поскольку ранее окружная избирательная комиссия отказала ему в участии в выборах в Мосгордуму. Он останется рядовым муниципальным депутатом.

"Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, и я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля будет избран новый глава округа", - написал он в фейсбуке и поблагодарил жителей Красносельского района за поддержку.

Покидать Россию Яшин не планирует.

25 июня Яшин сообщил, что окружной избирком не допустил его к выборам, признав его "лицом, причастным к экстремистской деятельности", без решения суда.

"Я лишаюсь права идти на выборы в течение пяти ближайших лет, я не смогу работать вашим депутатом и буду сильно ограничен в полномочиях", - сказал тогда политик.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут тогда уточнил "Интерфаксу", что Яшину отказано в открытии счета кандидата в банке по решению окружной комиссии, поэтому он не может участвовать в довыборах в столичный парламент.

Мосгорсуд 7 июля признал законным отказ избиркома открыть избирательный счет Яшину. Оппозиционер сообщил "Интерфаксу", что обжаловал это решение и намерен обжаловать его до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Довыборы в Мосгордуму пройдут по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. Избирательная кампания по довыборам в столичный парламент стартовала 23 июня.