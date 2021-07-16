У осужденного экс-главы Оренбурга конфисковали незаконно полученную квартиру

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга принял решение о конфискации квартиры, которую бывший глава города Евгений Арапов получил в качестве незаконного вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

По данным надзорного ведомства, бывший мэр получил взятку от учредителя и директора одной из организаций в виде права собственности на однокомнатную квартиру в многоэтажном доме Оренбурга общей стоимостью 1 млн 320 тыс. рублей.

В ответ Арапов дал бы преференции в пользу взяткодателя от муниципального АО "Управление капитального строительства" (УКС) по инвестированию строительства жилого дома, а также способствовал бы назначению подконтрольного человека на должность генерального директора в "УКС".

С учетом позиции гособвинителя суд принял решение о "конфискации в доход государства однокомнатной квартиры, являвшейся предметом взятки", говорится в сообщении.

Согласно представленной территориальным управлением Росимущества по Оренбургской области информации, приговор суда в части конфискации исполнен, в отношении квартиры зарегистрировано право собственности РФ, отмечает прокуратура.

13 августа 2020 года Ленинский суд Оренбурга назначил Арапову 4,5 года колонии строгого режима и штраф в 15 млн рублей. Также лишил его права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе.

Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

В декабре 2020 года суд обратил в доход государства недвижимость на сумму свыше 24 млн рублей, которую экс-мэр Оренбурга приобрел на неподтвержденные доходы.

Также прокуратура через суд пытается добиться 138 млн рублей незаконных доходов с Арапова, его родственников, доверенных лиц и учрежденной им фирмы.