Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:20Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

У осужденного экс-главы Оренбурга конфисковали незаконно полученную квартиру

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга принял решение о конфискации квартиры, которую бывший глава города Евгений Арапов получил в качестве незаконного вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

По данным надзорного ведомства, бывший мэр получил взятку от учредителя и директора одной из организаций в виде права собственности на однокомнатную квартиру в многоэтажном доме Оренбурга общей стоимостью 1 млн 320 тыс. рублей.

В ответ Арапов дал бы преференции в пользу взяткодателя от муниципального АО "Управление капитального строительства" (УКС) по инвестированию строительства жилого дома, а также способствовал бы назначению подконтрольного человека на должность генерального директора в "УКС".

С учетом позиции гособвинителя суд принял решение о "конфискации в доход государства однокомнатной квартиры, являвшейся предметом взятки", говорится в сообщении.

Согласно представленной территориальным управлением Росимущества по Оренбургской области информации, приговор суда в части конфискации исполнен, в отношении квартиры зарегистрировано право собственности РФ, отмечает прокуратура.

13 августа 2020 года Ленинский суд Оренбурга назначил Арапову 4,5 года колонии строгого режима и штраф в 15 млн рублей. Также лишил его права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе.

Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

В декабре 2020 года суд обратил в доход государства недвижимость на сумму свыше 24 млн рублей, которую экс-мэр Оренбурга приобрел на неподтвержденные доходы.

Также прокуратура через суд пытается добиться 138 млн рублей незаконных доходов с Арапова, его родственников, доверенных лиц и учрежденной им фирмы.

Оренбург Евгений Арапов

Новости по теме

Новости

Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

МВД Ставрополья заинтересовалось найденной в помидорах запиской "Помогите, мы в рабстве"

Аварийно севший Ан-28 перевернулся при посадке

Аварийно севший Ан-28 перевернулся при посадке
Пандемия коронавируса

Московским предприятиям дали еще неделю на вакцинацию 60% персонала

Дело Никиты Белых

Никите Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий

Никите Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий

Правозащитное объединение "Команда 29" сообщило о блокировке сайта

Поволжье вводит обязательные прививки для отдельных категорий и усиливает ограничения

Пандемия коронавируса

Правительство выделит регионам еще 85 млрд рублей на поддержку медицины

Правительство выделит регионам еще 85 млрд рублей на поддержку медицины

Жара в нескольких регионах РФ угрожает сахарной свекле и производству сахара

Жара в нескольких регионах РФ угрожает сахарной свекле и производству сахара

Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%

Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');