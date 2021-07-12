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Пребывание в лесах Подмосковья ограничили до 19 июля из-за риска пожаров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - С 12 по 19 июля ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах - установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза Гидрометцентра России", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Подмосковья - министра экологии и природопользования Андрея Разина.

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За нарушение правил пожарной безопасности в лесах назначается штраф от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. - для должностных лиц, от 300 до 500 тыс. - для юридических лиц.

В филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" усилено патрулирование, организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 8:00 до 21:00 часов, создана система контрольно-пропускных пунктов.

Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров.

Подмосковье

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