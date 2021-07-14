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Власти Подмосковья призвали на неделю воздержаться от шашлыков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Жителям Подмосковья рекомендуют воздержаться от разведения костров на дачных участках и в границах населенных пунктов до конца недели из-за повышенного уровня пожарной опасности.

"Я бы рекомендовал шашлыки и прочий отдых у костра - воздержаться от них хотя бы на неделю", - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии региона Андрей Разин на брифинге в среду.

Он напомнил, что для разведения костра в границах участка должны быть организованы специальные места и соответствующим образом обеспечена пожарная безопасность.

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"Ключевая задача - не формальный подход, а понимание того, что достаточно одного порыва ветра, и огонь моментально перебрасывается на близлежащие территории", - сказал Разин.

Как сообщалось, с 12 по 19 июля в Подмосковье ограничили пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Это связано с установлением высокого (IV) класса пожарной опасности.

Ограничение, в частности, предполагает запрет на посещение с леса с целью разведения костров.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. - для должностных лиц, от 300 до 500 тыс. - для юридических лиц.

Подмосковье

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