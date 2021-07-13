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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:36Заразились
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Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек
Фото: Andrew Redington/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника составило 188 085 671, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным на 9:40 по московскому времени, с начала распространения вируса в мире число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 055 949 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 766 404 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 623 029.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 30 907 282, от последствий заражения умерли 409 338 человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 19 106 971 заболевший, скончались 534 311 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил 520,3. В США на 1 млн жителей скончался 1 871 человек, в Индии - 294, в Бразилии - 2 495.

Хроника коронавируса. Июль.

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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.
Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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