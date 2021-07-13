Зеленский намерен ответить на статью Путина об отношениях РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что намерен дать ответ на опубликованную статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в будущем.

"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время: детально почитаем и, если надо, чтобы эта статья нашла ответ - вроде бы она же написана по-украински... значит надо, чтобы мы что-то ответили. Ну подумаем", - сказал Зеленский журналистам на конференции "Украина 30. Гуманитарная политика", отвечая на вопрос, планирует ли Зеленский как-то отвечать на статью Путина, обнародованную в понедельник на русском и украинском языках на сайте Кремля.

При этом он отметил что у него не было времени прочитать всю статью.

"Но некоторые части - те, что я прочитал - я увидел там глубокую работу. Действительно, потратил президент РФ много времени, потому что там архивной работы очень много. Я, что же, могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем такой детальной работы... Мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу президентов Украины и РФ сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит свое время, и сейчас я вижу результат. Но мне кажется, что важно, чтобы все-таки некоторые вещи, и, кстати, те, о которых он написал, мы могли бы обсудить. И, наверное, я предоставил бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем", - сказал Зеленский.

Глава украинского государства также прокомментировал тезис из статьи Путина о "братском народе". "Что касается братского народа, я уже отвечал: нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Мне кажется, я просто так считаю, что... это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что "если президент РФ уже начал писать по-украински (статья Путина была опубликована также и на украинском языке - ИФ), значит, мы все правильно делаем - вот в этом направлении я поддерживаю это решение".

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.

В ней он заявил, что воспринимает как трагедию охлаждение отношений между Россией и Украиной в последние годы, и объяснил это попытками стравить между собой части единого народа. Россия, по его словам, открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы, "но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник заявил, что статья Путина - "глубокий, очень хороший повод для обсуждения". "Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он заметил, что обсуждение сторонами возможности встречи Путина и Зеленского не ведется. "Мы же говорили, что нужно сначала подготовить эту встречу. Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - сказал Песков.