Зюганов согласен с оценкой текущей ситуации на Украине в статье Путина

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов согласен с высказываниями о нынешней ситуации на Украине в статье президента РФ Владимира Путина, но не согласен с оценками советского периода.

"Нынешние украинские власти выбрали абсолютно ложный путь и попали в полуколониальную зависимость от Запада - я здесь на 200 процентов с Путиным согласен. Это - позорная участь братского народа, который попал как кур в ощип", - сказал Зюганов во вторник "Интерфаксу".

Он считает, что "без честного сотрудничества с Россией украинскому народу не удастся выбраться из этого ярма".

По словам Зюганова, статья президента "с точки зрения историко-культурной написана интересно и очень полезно". Вместе с тем лидер КПРФ заметил, что "не согласен с оценками советской эпохи".

"Разделяя необходимость тесного единства и взаимодействия России и Украины на основе исторического единства, я считаю, что без социалистического подхода, без закрепления личных контактов, без укрепления финансово-экономического курса мы с этой задачей не справимся", - сказал он.

Он напомнил, что на съезде КПРФ было принято "обращение к украинскому народу, которое излагает историю развития российско-украинских отношений, начиная с крещения Руси и последовательно говорит о формировании нашей высокой духовности, главных духовных ценностей и качеств".

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне, 12 июля, на сайте Кремля. В ней, в частности, президент писал, что на Украине введено "прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами". Путин также отмечал, что происходит "военное "освоение" территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО".

В статье российский лидер также писал, что Россия открыта для диалога с Украиной, но Москве важно понимать, что Киев "отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами". Он также выразил мнение, что подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией.