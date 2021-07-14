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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:33Заразились
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В Тюмени COVID-19 заразились 28 сотрудников частного медцентра

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени в частном медицинском учреждении дополнительного профобразования "Нефросовет" 28 сотрудников заразились коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в региональном оперштабе.

На контроле регионального управления Роспотребнадзора остаются четыре ранее выявленных очага заражения коронавирусом, добавил представитель штаба.

Ранее сообщалось, что очаги заражения коронавирусом были выявлены в общежитии Тюменского госуниверситета, в ООО "Леруа Мерлен Восток", филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", а также в Арбитражном суде Тюменской области.

Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Тюмень Нефросовет Коронавирус

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