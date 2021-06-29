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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:29Заразились
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В Тюменской области COVID-19 заразились 28 сотрудников "Леруа Мерлен"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Тюменской области выявили массовое заражение коронавирусом среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток", COVID-19 обнаружили у 28 сотрудников торговой сети, сообщили "Интерфаксу" в региональном оперштабе по борьбе с пандемией.

В общежитии Тюменского госуниверситета число зараженных студентов выросло до 15, вахтовиков в Тобольске - до 24. Ранее сообщалось, что в общежитии ТюмГУ выявили 14 заболевших и что в Тобольске заболели восемь вахтовиков из Узбекистана

Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области начала расти с июня.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Тюменскаая область Леруа-Мерлен Восток коронавирус ТюмГУ Тобольск

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