В Тюменской области COVID-19 заразились 28 сотрудников "Леруа Мерлен"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Тюменской области выявили массовое заражение коронавирусом среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток", COVID-19 обнаружили у 28 сотрудников торговой сети, сообщили "Интерфаксу" в региональном оперштабе по борьбе с пандемией.

В общежитии Тюменского госуниверситета число зараженных студентов выросло до 15, вахтовиков в Тобольске - до 24. Ранее сообщалось, что в общежитии ТюмГУ выявили 14 заболевших и что в Тобольске заболели восемь вахтовиков из Узбекистана

Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области начала расти с июня.