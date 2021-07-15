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Природный пожар на почти 900 га тушат в магаданском заповеднике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Природный пожар тушат на территории государственного природного заповедника (ГПЗ) "Магаданский" - огонь уже успел захватить площадь 868 га, сообщает в четверг пресс-служба Авиалесоохраны.

"Один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 868 га в ГПЗ Магаданский", - говорится в сообщении.

Всего, по сведениям Авиалесоохраны, на землях лесного фонда зафиксировано 12 пожаров общей площадью 5 тыс. 328 га. А вот природных пожаров на Колыме в целом 39 - в регионе горит больше 195 тыс. га. За минувшие сутки пожарные сумели ликвидировать семь возгораний на площади 6 тыс. 996 га.

Для тушения привлечено 65 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 3 единицы техники. В регионе в двух городских округах действует режим ЧС - Хасынском и Оксумчанском. В шести муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим - в Северо-Эвенском, Оксумчанском, Хасынском, Суманском, Среднекамском и Ягоднинском городских округах.

Магаданская область Авиалесоохрана

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