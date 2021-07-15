Кремль заверил, что не подвергает сомнению территориальную целостность Украины

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Украине не стоит воспринимать экспертные обсуждения статьи президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в качестве территориальных претензий, никаких официальных заявлений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков журналистам.

"Что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - добавил он.

Так он прокомментировал экспертные мнения, в соответствии с которыми нужно вернуться к границам между РФ и Украиной на момент создания СССР.

Песков подчеркнул, что Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России. "Никоим образом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь отметил, что в статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".

По его словам, статья действительно резонансная и привлекла внимание экспертов с разными точками зрения. Песков заявил, что даже представители партии "Единая Россия" могут высказывать разные мнения на счет содержания этой публикации.

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.