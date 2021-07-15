Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

Кремль заверил, что не подвергает сомнению территориальную целостность Украины

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Украине не стоит воспринимать экспертные обсуждения статьи президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в качестве территориальных претензий, никаких официальных заявлений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В РоссииПутин заявил, что адресовал свою статью как жителям РФ, так и УкраиныПутин заявил, что адресовал свою статью как жителям РФ, так и УкраиныЧитать подробнее

"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков журналистам.

"Что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - добавил он.

Так он прокомментировал экспертные мнения, в соответствии с которыми нужно вернуться к границам между РФ и Украиной на момент создания СССР.

Песков подчеркнул, что Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России. "Никоим образом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь отметил, что в статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".

По его словам, статья действительно резонансная и привлекла внимание экспертов с разными точками зрения. Песков заявил, что даже представители партии "Единая Россия" могут высказывать разные мнения на счет содержания этой публикации.

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Украина Владимир Путин Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Штрафы "Радио Свобода" за отсутствие маркировки "иноагент" в РФ превысили $2,2 млн

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

ФТС выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');