Мэр Старого Оскола призвал жителей экономить воду из-за большого расхода в жару

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Староосколького городского округа Белгородской области ввели ночное ограничение подачи воды для пополнения запасов в период аномальной жары.

Как сообщил глава администрации городского округа Александр Сергиенко в соцсетях, аномальная жара, которая установилась в регионе, стала причиной беспрецедентного расхода в течение дня.

"Чтобы пополнить запасы в горрезервуарах, в ночное время вводятся ограничения по давлению. Прошу вас отнестись к этой вынужденной мере с пониманием, а также использовать воду исключительно в целях жизнеобеспечения. Пожалуйста, воздержитесь от полива газонов и заполнения бассейнов в ближайшие дни", - написал он в обращении к старооскольцам.

Он также пояснил, что Белгородская область и Старооскольский городской округ не богаты водными ресурсами.

"Мы постоянно вводим в эксплуатацию новые скважины и более мощные насосы, чтобы покрыть растущие нужды города и сел. Этого более чем достаточно в нормальных условиях", - подчеркнул Сергиенко.

В то же время на официальном сайте Белгородского областного водоканала размещена памятка об экономии воды в летний период в связи с сезонной нехваткой холодной воды из-за увеличения водозабора.

Как сообщалось, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур.