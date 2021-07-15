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Правительство выделит больше 53 млрд рублей на дорожные проекты

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит больше 53 млрд рублей на дорожные проекты, объявил на заседании в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. Объемы средств распределят в зависимости от масштабов проектов.

"Свыше 40 млрд рублей пойдут на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 "Москва-Нижний Новогород-Казань", которая станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем. А еще свыше 11 млрд рублей направим 20 регионам России на дороги регионального межмуниципального и местного значения, в том числе, на участок екатеринбургской кольцевой. Направим 3 млрд рублей на строительство скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге на сооружение Витебской развязки, которая соединит ЗСД и новую магистраль", - сказал премьер.

Протяженность автотрассы Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург составит в общей сложности около 1600 км, из которых 800 км составит участок от Москвы до Казани, остальное - от Казани до Екатеринбурга, включая 288 км нового строительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий дорожное строительство, оценивал стоимость продления трассы М-12 Москва-Казань до Тюмени и Челябинска с "замыканием кольца" на Екатеринбург в 200-250 млрд рублей.

Строительство Витебской развязки началось в марте 2021 года. Стоимость строительства оценивается в 39 млрд рублей, из которых около 10 млрд рублей будут привлечены консорциумом "Магистраль северной столицы" (эксплуатирует ЗСД), еще 10 млрд рублей - из федерального бюджета. Срок строительства - четыре года.

Михаил Мишустин Правительство М-12 Москва Казань Екатеринбург Витебская развязка Петербург

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