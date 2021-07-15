Минстрой выразил готовность ввозить мигрантов на чартерных поездах РЖД

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минстрой РФ готов ввозить трудовых мигрантов в регионы на чартерных поездах РЖД, заявил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин журналистам в четверг.

"Появляются чартерные поезда РЖД. По консолидированной заявке от регионов можно будет завезти сразу целый состав", - сказал он.

Пока рабочие из других стран могут попасть в Россию воздушным путем, что дорого обходится работодателям. По данным замминистра по строительству, единовременно на поезде можно будет перевезти около тысячи иностранцев.

Ранее сообщалось, что отток трудовых мигрантов, например, из Петербурга в 2021 году составил 25%.