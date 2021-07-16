Минстрой заявил о готовности девелоперов оплатить вакцинацию мигрантов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса своих иностранных работников, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин журналистам в Перми.

"Крупные строительные организации пока имеют право принять иностранных рабочих, потому что есть алгоритм, по которому ввозится иностранная рабочая сила. И они готовы финансировать вакцинирование сотрудников", - сказал министр.

Он отметил, что на сегодняшний день строительные компании активно привлекают иностранных рабочих на строительные площадки.

Ранее в Минстрое отмечали нехватку рабочих рук на стройках, поскольку границы были закрыты из-за пандемии и компании не могли нанять трудовых мигрантов.