Увеличилось число пострадавших при нападении в автобусе в Красноярском крае

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при нападении мужчины с ножом на пассажиров автобуса Красноярск - Минусинск увеличилось до четырех, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главного управления МВД.

Ранее сообщалось о трех пострадавших: водителе и двух пассажирах.

Один из пассажиров обратился к медикам позже с телесными повреждениями, ножевых ранений у него нет. Ему назначено амбулаторное лечение.

"По версии следствия, накануне пассажир рейсового автобуса по неустановленным причинам нанес ножевые ранения троим пассажирам, двум мужчинам и женщине. Кроме того, подозреваемый ударил ножом водителя. После остановки автобуса злоумышленник нанес ножевое ранение самому себе", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пострадавшие пассажиры госпитализированы, водителю и одному пассажиру оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый находится в реанимации.

В Минздраве Красноярского края сообщили "Интерфаксу", что три пострадавших были доставлены в Новоселовскую районную больницу и прооперированы. Сейчас угрозы жизни нет, они находятся в стационаре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).