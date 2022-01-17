Напавшего с ножом на пассажиров автобуса в Красноярском крае будут лечить принудительно

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Житель Абакана, напавший с ножом на пассажиров и водителя рейсового автобуса в Красноярском крае, решением Новоселовского районного суда направлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц)", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 15 июля 2021 года один из пассажиров рейсового автобуса Красноярск - Минусинск на территории Новоселовского района напал с ножом на людей в салоне. Ранения получили два пассажира автобуса - 29-летний мужчина и 41-летняя женщина, а также 50-летний водитель. В результате резкого торможения злоумышленник упал и поранился собственным ножом. Его действия пресекли другие пассажиры. На момент происшествия в автобусе находились 13 пассажиров и водитель. Все пострадавшие были доставлены в Новоселовскую больницу.

Во время допроса обвиняемый пояснил, что незадолго до происшествия он стал бояться людей, которые могут причинить ему и другим окружающим вред. Поэтому мужчина решил уехать из Красноярска в Абакан. При себе он имел нож, который купил давно для туристических целей. Находясь в салоне автобуса, он почувствовал, что его окружают люди, представляющие для него опасность. В результате он начал обороняться, нанося пассажирам и водителю удары ножом.

По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы у нападавшего обнаружено расстройство личности и поведения. В момент нападения он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.