Совет Думы принял заявление по поводу однополых браков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Совет Государственной думы принял официальное заявление в связи с рекомендациями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который предложил России обеспечить официальное признание однополых союзов.

"13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам в пятницу.

По словам спикера, парламентарии руководствуются интересами граждан России и "категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу "ценностей".

Как отметил Володин, в тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России. Позиция суда названа "циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов" России.

13 июля ЕСПЧ признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и рекомендовал скорректировать национальное законодательство.

В ЕСПЧ обратились три однополые пары, которым в России более 10 лет отказывают в регистрации брака. ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). В решении отмечается, что суд не может налагать на страну прямого требования в признании однополых браков, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

Решение ЕСПЧ вызвало критику в российском парламенте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 14 июля, что Конституция РФ и позиция граждан страны вполне однозначно свидетельствуют в пользу отсутствия необходимости как-либо регистрировать отношения однополых пар в РФ по следам решения ЕСПЧ.