Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

Совет Думы принял заявление по поводу однополых браков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Совет Государственной думы принял официальное заявление в связи с рекомендациями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который предложил России обеспечить официальное признание однополых союзов.

"13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам в пятницу.

По словам спикера, парламентарии руководствуются интересами граждан России и "категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу "ценностей".

Как отметил Володин, в тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России. Позиция суда названа "циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов" России.

13 июля ЕСПЧ признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и рекомендовал скорректировать национальное законодательство.

В ЕСПЧ обратились три однополые пары, которым в России более 10 лет отказывают в регистрации брака. ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). В решении отмечается, что суд не может налагать на страну прямого требования в признании однополых браков, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

Решение ЕСПЧ вызвало критику в российском парламенте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 14 июля, что Конституция РФ и позиция граждан страны вполне однозначно свидетельствуют в пользу отсутствия необходимости как-либо регистрировать отношения однополых пар в РФ по следам решения ЕСПЧ.

Госдума Вячеслав Володин ЕСПЧ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова оценила долю "дельты" в заболеваемости COVID-19 по России в 70%

Пандемия коронавируса

В Подмосковье с 19 июля смягчат требования по QR-кодам для общепита

В Подмосковье с 19 июля смягчат требования по QR-кодам для общепита
Пандемия коронавируса

Минздрав оценил число болеющих COVID-19 в 865 тысяч человек

На борту пропавшего под Томском Ан-28 находится 17 человек

На борту пропавшего под Томском Ан-28 находится 17 человек
Пандемия коронавируса

Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в РФ увеличилось вдвое

Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в РФ увеличилось вдвое

Самолет Ан-28 пропал под Томском с 13 людьми на борту

Пандемия коронавируса

В Кремле увязали высокую смертность от COVID в РФ с недостаточной вакцинацией

РФ готова признать иностранные вакцины и сертификаты лишь на взаимной основе

РФ готова признать иностранные вакцины и сертификаты лишь на взаимной основе
Пандемия коронавируса

В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета

В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета

Срочный рынок Петербургской биржи в июне поставил очередной рекорд

Срочный рынок Петербургской биржи в июне поставил очередной рекорд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');