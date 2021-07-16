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В Севастополе готовят рейды по отелям для проверки COVID-справок у постояльцев

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Запрет на размещение в гостиницах Севастополя без сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител вступил в пятницу в силу, соблюдение этого ограничения будут контролировать рейдами.

"Теперь туристы не смогут заселиться в гостиницы и другие места размещения без предъявления одного из двух документов: сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител, выданной не позднее, чем за 30 дней до заселения", - сообщила журналистам начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

Она уточнила, что детям предоставлять такие документы не придется, если они отдыхают в сопровождении взрослых. Те гости, которые ранее заселились, предоставив ПЦР-тест, могут продолжить отдых, так как "закон обратной силы не имеет".

За нарушение вступившего в силу правила предусмотрены штрафы: от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тыс. рублей - для юрлиц, при повторном нарушении - до 1 млн рублей с закрытием на срок до трех месяцев. Меры в отношении туристов-нарушителей "будут зависеть от конкретной ситуации", -отметил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти департамента общественной безопасности Севастополя Валерий Николаенко.

"Рейды мы проводим ежедневно. При получении определенной информации, мы планируем проверить тот или иной объект - гостиницу или отель", - сказал глава управления.

По его словам, ограничения касаются и "серого сектора", но его может проверять только полиция.

Как сообщалось, загрузка отелей Севастополя с июля по сентябрь составит 48,7%, что ниже показателя "доковидного" 2019 года (90%). По словам Остапенко, снижение уровня бронирования наблюдается после введения новых ограничений по заселению в отели и открытия курортов Турции и Египта.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 18 тыс. человек, почти 800 пациентов умерли, привиты 106 тыс. жителей - чуть меньше половины от планового показателя. С конца июня фиксируются рекордные показатели по заболеваемости.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Севастополь Коронавирус

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