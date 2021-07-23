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Севастополь уже неделю ставит антирекорды по суточному COVID-приросту

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 обновляется в Севастополе седьмой день подряд, впервые с начала пандемии число выявленных за сутки в городе случаев коронавируса достигло 149.

"По состоянию на 23 июля в Севастополе зарегистрированы 149 новых случаев заболевания COVID-19. 196 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 75 до 90 лет", - сообщила пресс-служба правительства города в пятницу.

Новые рекордные показатели после январских максимумов начали фиксировать в Севастополе в конце июня. Антирекорд обновлялся четыре раза подряд с 26 до 29 июня, затем десять раз в текущем месяце: 2, 3, 5, 13, 17-22 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе почти у 19,5 тыс. человек, 816 пациентов умерли, привиты около 113 тыс. жителей.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С середины июля гостиницы города принимают только привитых или переболевших туристов.

Хроника коронавируса. Июль.

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Севастополь Коронавирус

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