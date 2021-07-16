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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
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В РФ могут увеличить производство препаратов для терапии цитокинового шторма

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Увеличение производства препаратов для терапии цитокинового шторма является злободневной задачей, сейчас наблюдается "напряжение" по обеспечению этим препаратом, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На стационарном этапе мы сегодня видим напряжение по обеспечению ряда препаратов для терапии цитокинового шторма", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 16 июля.

По словам министра, данную группу препаратов поставляют и распределяют в ежедневном режиме. При этом есть перспектива наращивания объемов, что является злободневной задачей.

Мурашко также отметил, что все российские регионы имеют возможность для обеспечения противовирусной терапией на амбулаторном этапе.

"Во все субъекты Российской Федерации по вашему поручению доведены средства почти 2,5 млрд руб. на обеспечение лекарствами на амбулаторном этапе. Субъекты РФ имеют право, возможность и условия для обеспечения всех нуждающихся противовирусной терапией на амбулаторном этапе", - добавил Мурашко.

Он добавил, что также российские регионы имеют возможности, чтобы обеспечить препаратами для разжижения крови в целях профилактики осложнений COVID-19 ту категорию жителей, которая имеет хронические неинфекционные заболевания.

Мурашко отметил, что вопросы по кислородному обеспечению решаются оперативно.

Хроника коронавируса. Июль.

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Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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