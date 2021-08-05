Путин попросил у Мишустина денег для разработчиков лекарств от тяжелых инфекций

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину выделить дополнительное финансирование ведущих научных центров, занимающихся разработкой препаратов для борьбы с тяжелыми инфекциями. Он сообщил об этом на совещании с членами правительства.

По словам президента, утром в четверг он обсуждал с главной Минздрава Михаилом Мурашко вопрос о выделении дополнительных средств таким научным центрам.

"Доложите, пожалуйста, председателю правительства, и я думаю, что это нужно сделать, причем сделать в ближайшее время, подготовьте эти предложения. Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ), мы с министром сегодня некоторые вопросы обсуждали, он вам доложит отдельно. Я попросил бы вас тоже отреагировать соответствующим образом", - сказал президент.