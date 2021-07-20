В смерти предполагаемого убийцы вдовы самарского банкира не нашли криминала

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Комиссия устанавливает причину смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира Алексея Ряскова, найденного мертвым в соматической больнице УФСИН России по Самарской области в субботу, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону; по данным источника агентства, в гибели Ряскова криминала не нашли.

"Вчера было вскрытие. Сейчас готовится судебно-медицинское заключение о причине смерти обвиняемого. Эксперты взяли много анализов, им необходимо время на исследование", - сказал собеседник агентства.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что комиссия не нашла криминала в гибели обвиняемого. "Судя по предварительным данным вскрытия, криминального характера в смерти Ряскова не было", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Ряскова Александр Пименов заявил "Интерфаксу", что комиссия должна установить, был ли он в сознании на момент смерти.

Он сообщил, что Рясков оставил записку на туалетной бумаге. "Такие записки не подлежат почерковедческой экспертизе. Я совершенно точно знаю, что у него была простая бумага", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 3 июля в Самаре было обнаружено тело Екатерины Сокирской, вдовы отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова.

Накануне убийства Сокирской в соцсети у ее некогда близкого друга, тренера по кикбоксингу Ряскова появилось видеообращение с признанием, что для освобождения женщины в 2017 году (обвинялась в убийстве банкира - ИФ) было собрано 15 млн рублей. Рясков был задержан по подозрению в убийстве Сокирской 4 июля и признал свою вину.

17 июля в областной соматической больнице УФСИН России по Самарской области было обнаружено его тело без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина совершил суицид.

Резонансное дело

Дело об отравлении самарского финансиста Дмитрия Пузикова получило резонанс в обществе: обвинение в его убийстве было предъявлено Сокирской, которая, по версии следствия, из ревности подмешала яд в пищу супруга. В 2015 года суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима, но спустя несколько месяцев приговор был отменен из-за допущенных при предварительном следствии нарушений, суд вернул дело прокурору. В 2017 году суд повторно приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима, но вердикт не устроил ни одну из сторон - апелляционная инстанция оправдала подсудимую.

Сокирской удалось отсудить у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование, длившееся пять лет, из которых один год она находилась в следственном изоляторе и год - под домашним арестом.