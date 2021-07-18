Из-за паводка в Хабаровском крае подтопило 89 домов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - До 89 увеличилось количество домов, оказавшихся в воде из-за дождевого паводка в поселках Ургал и Усть-Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В субботу в зоне наводнения было 77 частных домов. Из населенных пунктов эвакуировано 138 человек, в том числе 38 детей. В пункте временного размещения находятся 27 человек.

Кроме жилых домов, в зону паводка попали 124 приусадебных участка, 6 участков внутрипоселковых дорог. Разрушено 5 автомобильных мостов.

Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск. Запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ есть. Приостановлена работа паромной переправы поселок Чегдомын - поселок Софийск, говорится в сообщении.

На территории Верхнебуреинского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

17 июля бортом Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в пострадавший район была доставлена оперативная группа спасателей. Утром в воскресенье (по местному времени) они выдвинулись в Усть-Ургал, наиболее пострадавший от паводка. На плавсредствах спасатели доберутся до населенного пункта и будут оказывать помощь населению. Кроме этого, в субботу вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России из Хабаровска доставлены 24 тепловые пушки и 8 мотопомп для проведения аварийно-восстановительных работ, откачки воды и просушки домов, говорится в сообщении.

По данным гидрологов, на реке Бурея у села Усть-Ниман уровень воды выше категории неблагоприятного явления (850 см) на 47 см. На 08:00 по местному времени уровень воды составил 897 см, упав за сутки на 139 см. Ситуация в Верхнебуреинском районе находится на личном контроле врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Он распорядился оказать помощь пострадавшим.