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Вода ушла из домов в поселках Хабаровского края после паводка

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вода ушла из жилых домов в обоих поселках на севере Хабаровского края, которые на прошлой неделе затопило дождевым паводком, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Накануне село Усть-Ургал полностью освободилось от воды, часть жителей вернулась в свои дома из пунктов временного размещения. На утро 19 июля, в селе Ургал также ушла вода из всех жилых домов", - сказано в сообщении.

Сейчас в Ургале вода осталась на территории 31 приусадебного и 17 земельных участков.

Уровень рек продолжает стремительно падать, спасатели тем временем оказывают помощь пострадавшим жителям - расчищают их дворы от мусора, развозят питьевую воду, медикаменты, помогают переправиться через реки там, где смыты мосты.

Всего паводок повредил пять мостов, один участок дороги в поселке Чегдомын подтоплен. Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск. Приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск. Восстановление транспортного сообщения будет организовано после схода воды, сообщает МЧС.

Причиной подтопления поселков в Верхнебуреинском районе Хабаровского края стали сильные ливни. Они прошли в конце прошлой недели. Предварительные данные с гидропостов прогнозировали превышение отметок 40-летней давности. Из населенных пунктов, попавших в зону паводка, было эвакуировано 138 человек. На территории Верхнебуреинского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Хабаровский край

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