Суд вынес приговор за препятствование журналистской работе в общине Виссариона

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Курагинский районный суд Красноярского края вынес приговор за воспрепятствование журналистской деятельности и повреждение видеокамеры во время съемки материала о "Церкви последнего завета", сообщает пресс-служба ведомства.

"Антон Анянов и Василий Белко признаны виновными по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Ранее прокурор посчитал вину обвиняемых доказанной и попросил суд избрать наказание в виде двух лет реального лишения свободы.

В августе 2020 года съемочная группа телеканала РЕН-ТВ прибыла в город Солнца в Курагинском районе Красноярского края, чтобы снять сюжет о деятельности последователей Виссариона (Сергея Торопа) и "Церкви Последнего Завета".

Во время съемки двое местных жителей Антон Анянов и Василий Белко напали на журналистов, повредив их телевизионную аппаратуру, причинив повреждения видеокамере на сумму 27 600 рублей.