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Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение
Глава "Общины Виссариона" Сергей Тороп
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Руководителям "Церкви последнего завета" ("Община Виссариона") Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову предъявлено уточненное обвинение, сообщается в официальном телеграм-канале их защиты.

Отмечается, что общее обвинение для всех - создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и причинение тяжкого и среднего вреда здоровью.

"По предъявленному обвинению в деле 21 потерпевший: одному - средний вред здоровью, пятерым - тяжкий, 14 человек - причинен моральный вред. На языке уголовного кодекса обвинение выглядит вот так: ч. 1 ст. 239, п. "а", "б" ч. 3 ст. 111, п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ", - говорится в сообщении.

Ведерникова также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

"Согласно выводам следствия, в период с 2017 по 2019 год Ведерников тратил часть денежных средств, выделенных государством на школу "Истоки" для своих личных нужд. Общая сумма таких денежных средств в период с 2017 по 2019 год составила, по версии обвинения, 5 182 839 рублей", - говорится в сообщении.

Все обвинения предъявлены в рамках одного общего уголовного дела. Защита с предъявленными обвинениями не согласилась, уточняют адвокаты.

"Община Виссариона"

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и позже арестованы.

В конце сентября 2020 года прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".

Красноярский край Виссарион Сергей Тороп Вадим Редькин Владимир Ведерников

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