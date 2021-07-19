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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:20Заразились
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Мурашко заявил о случаях COVID-19 не более чем у 2,5% привитых россиян

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В России COVID-19 заболевают не более 2,5% получивших хотя бы одну дозу вакцины от вируса, но в 95% случаев госпитализация им не нужна, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" министр уточнил, что речь идет о людях, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

"Это просто важный элемент защиты. Она работает. И сегодня у нас уже появились большие статистические наблюдения. В закрытых коллективах вакцинация защищает и предотвращает тяжелые осложнения, предотвращает особенно для категорий риска, в том числе и смертельно опасные осложнения", - добавил Мурашко.

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 24 633 человек. В столице суточная заболеваемость снижается третьи сутки подряд - заразились еще 4 007 человек.

Михаил Мурашко коронавирус

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