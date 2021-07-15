В Думе признали проблему с QR-кодами для военных

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие действительно сталкиваются с проблемами, связанными с получением QR-кодов, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Проблема, связанная с тем, что военнослужащие России из-за ограничений на передачу персональных данных не могут получить QR-коды, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов, а также других общественных территорий в Москве, Подмосковье и многих других регионах страны, действительно существует. И ее необходимо решать", - сказал Огуль агентству в четверг.

"Нужно сделать все, чтобы те, кто охраняет покой государства, не были ущемлены в правах", - добавил парламентарий.

Огуль отметил, что среди военнослужащих доля привитых самая высокая, и до конца года в армии и на флоте планируется ревакцинировать 860 тыс. человек. Тем не менее, без QR-кода военнослужащие не могут посещать учреждения, где он обязателен к предъявлению на входе.

Комментируя идею приравнять удостоверение военнослужащего к QR-коду, Огуль отметил, что такой выход наряду с другими возможными вариантами надо обсуждать.

"Здесь может возникнуть немало нюансов, вплоть до использования подделок", - сказал собеседник агентства.

Президент общественной организации "Клуб военачальников" Анатолий Куликов в комментарии "Интерфаксу" высказал мнение, что для российских военнослужащих следует ввести специальную систему получения QR-кодов, сделав исключение из общих правил. В организации состоят более 2 тыс. действующих и находящихся в запасе или отставке высших офицеров Минобороны, МВД и других силовых ведомств.