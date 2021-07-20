Арестованный в Петербурге депутат Резник свернул избирательную кампанию

Максим Резник в Октябрьском районном суде Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, находящийся под домашним арестом, объявил о прекращении кампании по выдвижению в городского парламент следующего созыва.

В публикации, записанной со слов Резника в его соцсетях, говорится, что на прошлой неделе он получил второй отказ от следователя на посещение нотариуса, без чего невозможно начать сбор подписей в поддержку его выдвижения в Заксобрание.

"В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию - лишь оттягивать неизбежное. Поэтому, посоветовавшись с командой, я принял решение ее прекратить", - сообщил Резник.

Остаток от собранных с начала кампании средств Резник пообещал перевести организациям "ОВД-Инфо" и "Апология протеста". Он также предложил тем, кто хочет, чтобы ему вернули пожертвование, оставить заявку на сайте кампании.

Резнику требовалось собрать порядка 5 тысяч подписей для выдвижения по одномандатному округу №21 в связи с тем, что он шел на выборы самовыдвиженцем. До ареста он вел переговоры с партией "Яблоко" о том, чтобы выдвинуться от нее, но партия приняла другое решение.

Резник был исключен из "Яблока" в декабре 2011 года - сразу после его избрания в петербургский парламент пятого созыва. В шестой созыв в 2016 году Резник избрался от "Партии роста", но в нее не входил, а затем прервал отношения и с фракцией.

18 июня 2021 года Октябрьский суд Петербурга санкционировал домашний арест депутата Резника на два месяца. Парламентарий обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) и вину не признает. Согласно материалам дела, Резник "у неустановленного лица приобрел для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма", которую незаконно хранил.

Выборы депутатов Госдумы и петербургского Заксобрания состоятся 19 сентября 2021 года.