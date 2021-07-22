Новые БМП российских военных задействуют в учениях у границы с Афганистаном

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, которые на фоне обострения в Афганистане получит 201-я российская военная база в Таджикистане, будут задействованы в учениях совместных России, Узбекистана и Таджикистана у границы с Афганистаном в августе.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее сообщалось, что партия из 17 новых БМП поступит на вооружение мотострелковых подразделений 201-й военной базы до конца июля взамен более ранних модификаций. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации уже прибыли из России на аэродром "Гиссар", чтобы доставить эту технику на базу.

Совместные учения пройдут с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана. Их участники отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Сообщалось, что БМП-2М имеют автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также эта машина оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, новой радиостанцией Р-168 "Акведук", способной устойчиво работать даже в условиях радиоэлектронного воздействия. БМП-2М предназначена для переброски военных к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это самый крупный российский военный объект за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщилал пресс-служба ЦВО в январе.