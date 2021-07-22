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Сити-менеджер Керчи подал в отставку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил во "Вконтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что 22 июля утром он провел с Бороздиным разговор, и после этого сити-менеджер написал это заявление

Бороздин был сити-менеджером Керчи четыре года, с мая 2017 года.

По словам Аксенова, в Керчи находится глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, он занимается этим кадровым вопросом.

"Будет определен исполняющий обязанности главы администрации. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города", - добавил глава Крыма.

Наводнение в Крыму

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