Судья ЕСПЧ от России спрогнозировал многолетнее рассмотрение жалобы на Украину

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов считает, что межгосударственная жалоба России на Украину будет рассматриваться не один год с учетом того, что Грузия и Украина подали в этот суд "свыше десятка жалоб" на Россию. Он сказал это "Интерфаксу".

Дедов считает, что ЕСПЧ проведет независимое и беспристрастное расследование по материалам, направленным Россией. Процесс, по его прогнозу, будет "интересный".

Он высказал мнение, что "в данном случае решается стратегическая задача: атаковать именно в ЕСПЧ, сколько же можно там защищаться".

"Тем более, что поводов для такой жалобы предостаточно, начиная с 2014 года", - добавил судья.

Генпрокуратура России 22 июля сообщила, что Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину.

Жалоба касается целого ряда нарушений прав человека Украиной, том числе - гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма, катастрофы MH17 в 2014 году, ограничений на использование русского языка.

Россия просит суд принять к Украине обеспечительные меры, которые обяжут страну прекратить нарушения.

Украина в 2014 году подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу на Россию о нарушении Европейской конвенции по правам человека во время кризиса 2014 года. В 2020 году Нидерланды обратились в ЕСПЧ с межгосудрственной жалобой в связи с крушением рейса MH17 под Донецком.