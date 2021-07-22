Туроператоры сократили долги перед туристами до 7 млрд рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры сократили задолженность перед туристами, которых они не смогли отправить отдыхать в 2020 году из-за пандемии, более чем в шесть раз, до 7 млрд рублей, до конца года эта цифра сократится еще на 3 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Одним из приоритетов работы своего ведомства она назвала недопущение банкротств туроператоров в условиях, когда большая часть стран по-прежнему закрыта для туризма.

"Сегодня благодаря постоянной работе с отраслью, никто из крупных игроков не ушел с рынка. Более того, на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% - полностью выполнили свои обязательства перед туристами. В итоге, объем долгов прошлого года сократился более чем в шесть раз, с 44 до 7 млрд рублей. До конца года, по нашим расчетам, эта цифра сократиться еще на 3 млрд рублей", - сказала Догузова.

По ее словам, часть долгов приходится на пока еще закрытые страны Юго-Восточной Азии, Китая и Европы.

В Ростуризме надеются, что и эти обязательства будут выполнены по мере открытия этих направлений.

"Что касается обязательств текущего года, которые образовались в основном из-за временного закрытия Турции, то они также будут практически полностью выполнены до конца этого года. По 70% таких туров люди либо уже съездили, либо съездят до конца этого года. По 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами. Мы исходим из того, что они будут выполнены: туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги", - сказала Догузова.

Она также попросила туроператоров и турагентов, несмотря на непростую ситуацию в отрасли, "идти навстречу просьбам клиентов, быть на связи и направить все усилия направить на исполнение текущих обязательств".

В 2020 году из-за ограничения авиасообщения практически со всеми странами начиная с марта миллионы российских туристов не смогли выехать в оплаченные путешествия. В результате у туроператоров образовались перед ними задолженности по неисполненным обязательствам. По решению правительства, туркомпаниям была предоставлена отсрочка до 31 декабря 2021 года. До этой даты они должны либо отправить туристов на отдых, либо вернуть деньги.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с 15 апреля по 22 июня было ограничено авиасообщение с Турцией, в результате чего на отдых не смогли выехать около миллиона человек, оплативших туры.