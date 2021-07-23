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Петербурженке, побившей детей и дознавателя, запретили пользоваться телефоном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Приморский суд оставил на свободе до 20 сентября под запрет определенных действий Ольгу Золотареву, которую обвиняют в избиении детей и дознавательницы полиции. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Женщине запретили выходить из дома с 19:00 до 08:00, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными людьми, пользоваться любыми средствами связи, за исключением связи со специальными службами и отправлять и получать посылки, письма и другие почтовые отправления.

Золотареву задержали 22 июля. В ее отношении возбуждено два уголовных дела - о хулиганстве и о применении насилия к сотруднице полиции.

По версии следствия, вечером 20 июля на Шуваловском проспекте Золотарева, "используя малозначительный повод", толкнула одного ребенка и повалила на землю другого, после чего избила обоих деревянной палкой. Это увидела дознаватель полиции и потребовала, чтобы Золотарева прекратила бить детей. Золотарева ударила палкой и ее.

Женщина вину признала частично, отрицая умысел на преступления в отношении сотрудницы полиции.

По сведениям источника "Интерфакса", Золотарева напала на детей, с которыми у ее сына случился конфликт в интернете.

Петербург Ольга Золотарева МВД Приморский суд

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