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Что произошло за день: четверг, 22 июля

Иск России в ЕСПЧ, бразильский штамм в России и реакции на соглашение США-ФРГ по газопроводу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Бразильский" штамм коронавируса "гамма" выявлен в РФ. Случаи заражения единичные, более широкое распространение в РФ получил вариант "дельта". Пока же ФМБА зарегистрировало экспресс-тест-систему для выявления новых опасных штаммов коронавируса за два часа. В стране за сутки выявлен еще 24 471 случай заражения COVID-19. В том числе в Москве зафиксировано 4 287 новых случаев, в Петербурге - 1 943, в Московской области - 1 835.

- Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину. Это первая в истории РФ межгосударственная жалоба в ЕСПЧ. Документ затрагивает целый ряд вопросов, в том числе - гибель мирного населения, дискриминацию русскоговорящего населения и водную блокаду Крыма. Ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" в Донбассе в жалобе возложена на Киев. В Госдуме заявили, что за жалобой РФ к ЕСПЧ может последовать жалоба к ОЗХО.

- "Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, заявил Алексей Миллер. Глава корпорации подчеркнул, что компания готова к продолжению транзита газа, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Миллер напомнил, что "Газпром" всегда подходил к "Северному потоку 2" как к экономическому проекту. Сделку США-ФРГ по газопроводу прокомментировали в Кремле: по словам Дмитрия Пескова, в заявлении есть элементы, которые Москва приветствует, но есть и положения, с которыми РФ не согласна. В свою очередь Ангела Меркель признала, что договор по "Северному потоку 2" не устраняет всех разногласий.

- Имущество Арашуковых более чем на миллиард рублей передано государству. За время рассмотрения иска Генпрокуратура отказалась от части требований - об изъятии двух квартир и ряда предметов роскоши.

- Фигурант дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья впал в кому. По этому делу в настоящее время арестованы пять фигурантов, в том числе и начальник регионального управления ведомства Алексей Сафонов.

- Минэнерго допускает запрет экспорта бензина из-за высоких оптовых цен. По оценкам ведомства, текущий рост биржевых оптовых цен значительно не повлияет на динамику розничной цены. В четверг стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи впервые в истории преодолела отметку в 60 тыс. руб. за тонну. Аи-92 подорожал до 57 487 руб./т, и это тоже абсолютный максимум.

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