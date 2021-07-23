Володин призвал ужесточить наказание для телефонных и интернет-мошенников

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой существенно ужесточить статью УК РФ о мошенничестве для тех, кто обманом получает доступ к деньгам россиян во время телефонного звонка или с помощью интернета.

Как написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале сейчас, судьи назначают до пяти лет лишения свободы за такие деяния, но этого, по его мнению, недостаточно. Из-за утечек баз данных недобросовестных операторов и халатности личные данные граждан попадают к преступникам.

По его словам, потери клиентов банков от мошенничества за прошлый год составили 9 млрд рублей.

"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав", - отметил спикер Госдумы.

Володин добавил, что вопрос нужно рассмотреть после выборов осенью "в числе приоритетных".

Также председатель Думы выступил за совершенствование банковских процедур и регламентов, а также за жесткий контроль со стороны правоохранительных органов.