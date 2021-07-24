МЧС РФ сообщило об отсутствии необходимости эвакуации населения в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Эвакуация населения в Сочи не требуется, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до Адлера. Эвакуация населения не требуется", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оперативные службы Сочи устраняют последствия непогоды и готовят горожан к возможной эвакуации. Мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек. Наблюдается временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. По сообщениям пресс-службы администрации Сочи в пятницу, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. Реверсивное движение организовали на подтопленном участке трассы А -147 Джубга - Сочи по "нижней полке" основного хода, которая в штатном режиме работает только из Сочи в Адлер, поясняется в сообщении.