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МЧС после прекращения осадков не прогнозирует ухудшения обстановки в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Осадки в Сочи прекратились, дальнейшее ухудшение ситуации не прогнозируется, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Осадки прекратились... Дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в Сочи произошло подтопление одного участка Федеральной автодороги А-147 в посёлке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до поселка Адлер.

В Сочи были мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек. Наблюдается временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста.

Сочи МЧС РФ Хоста Адлер

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