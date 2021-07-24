Прерванное непогодой автодвижение в Сочи полностью восстановлено
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дорожные службы Сочи полностью восстановили автомобильное движение на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, прерванное из-за подтопления после прошедшего залпового ливня.
"Обеспечен штатный режим проезда на всей протяжённости А-147", - сообщает пресс-служба Федерального казённого учреждения Упрдор "Черноморье" в субботу.
В работах по ликвидации подтопления и организации перенаправления движения было задействовано 12 единиц техники, 5 мастеров и 26 дорожных рабочих.
Ранее сообщалось, что вечером 23 июля залповый ливень затопил участок федеральной трассы Джубга - Сочи в Адлерском районе курорта. Автодвижение было остановлено.