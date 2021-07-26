Посол РФ в Японии счел неприемлемым протест Токио по поездке Мишустина

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия считает неприемлемым протест Японии в связи с посещением российским премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп, заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

Соответствующее заявление посла размещено в фейсбуке российского посольства в Японии. Галузин подчеркивает, что протест неприемлем в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к РФ на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.

Мишустин посетил остров Итуруп, в частности, осмотрел Курильскую центральную районную больницу и рыбоперерабатывающий завод "Ясный", а также выступил с рядом заявлений по дальнейшему развитию Курил. По данным СМИ, японская сторона просила РФ не проводить этот визит.

По сообщению агентства "Киодо", заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российской стороне из-за визита Мишустина на остров Итуруп.

Кроме того, ранее в понедельник генсек японского правительства Кацунобу Като отметил, что поездка Мишустина "противоречит позиции Японии в отношении "Северных территорий" и вызывает сожаление".