Полное восстановление погрузки после ремонта моста на Транссибе планируется к 28 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Восстановление погрузки до 100% после ликвидации последствий происшествия на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае планируется к 28 июля, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

"26 июля возобновлена погрузка грузов на 50% технологичного плана, при этом, 28-го числа планируется восстановление погрузки на 100%", - сказал Савельев в ходе совещания у премьера.

По его словам, в ближайшие недели РЖД необходимо запустить все временно отставленные для движения грузовые поезда - 526 поездов.

Утром 23 июля из-за мощных ливней и начавшихся паводков обрушился железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга-Укурей в Сретенском районе. Движение поездов было остановлено.

Первый путь был восстановлен в воскресенье, сначала в тестовом режиме по нему прошел порожний грузовой поезд. Позже по первой нитке восстановленного моста его пересек первый пассажирский поезд.