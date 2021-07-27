Рядом с пропавшим год назад Ан-2 в Бурятии нашли шестерых погибших

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На месте крушения Ан-2, который пропал в Бурятии в июле 2020 года, нашли тела шести человек, сообщили в Восточно-Сибирском управлении на транспорте СКР. Там напомнили, что на борту было два члена экипажа и четыре пассажира.

Останки направили на судебно-медицинскую и генотипоскопическую экспертизу.

Самолет авиакомпании "Феникс" 19 июля прошлого года вылетел из поселка Кырен Тункинского района, чтобы уточнить территорию лесов, которую предполагалось обработать от тутового шелкопряда. Пассажирами рейса были другие пилоты, которым должны был показать фронт работ. Связь с самолетом прервалась через несколько минут после вылета. Его не могли найти год.

24 июля источник в администрации Тункинского района сказал "Интерфаксу", что обломки пропавшего самолета, предположительно, нашли на перевале "Байконур" у озера Билюты.

В СК об этом узнали, но сразу проверить эту информацию и вылететь на место не могли, поскольку в тот день была нелетная погода. 25 июля на место все же прибыли следователи и криминалисты.